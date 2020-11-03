Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." dedi.