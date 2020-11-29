CHP'de büyük rezalet! İstanbul'da CHP yöneticisi tecavüz suçundan tutuklandı

Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve iddialara göre; CHP ilçe yöneticisi olarak görev yapan U.K. isimli CHP'li yönetici 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırı suçundan gözaltına alınmasından sonra, CHP Maltepe İlçe Bşk. Yrd. olduğu belirtilen zanlının tutuklandığı bildiriliyor.



SALDIRIYI ÖRTBAS ETME ÇABASI… Olayı kapatmak için bir kaç kişinin devreye girdiği ve genç kadının ailesi ile görüşme zemini oluşturarak anlaşma yoluna gidilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.



Yaşananlara ilişkin Chp ilçe yöneticilerinin ve Chp Maltepe kadın örgütünün sesiz kalmasını trajedi olarak değerlendirilirken; vatandaşlar tarafından chp'lilerin bu tutumunu kadına yapılan saldırı ve cinayetlere karşı samimi değiller ikiyüzlü siyaset yapıyorlar yorumları yapılıyor.



Olayın yaklaşık 10 gün önce Beşçeşmeler de bir mekanda yaşandığı belirtiliyor.



Maltepe Chp yönetimi geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için Maltepe meydanında kadınlara Maltepe Belediyesinin katkıları diyerek duyurduğu bir kaç kırmızı şemsiye dağıtımı şovu yapmıştı.



Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı yapan CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla; Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından Chp İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı. İşte o çağrı:



”CANAN KAFTANCIOĞLU LÜTFEN GEREĞİNİ YAP.!



Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.

İçinizdeki kötüleri partiniz zarar görecek diye gizlemeyin efendiler. Partinize gelen her adamın kavun değil ki götünü koklayıp anlayalım, Savunma mekanizmanız tamda bu olacak biliyorum. Hırsız çıktıysa arsız çıktıysa sapık çıktıysa ihraç edip ilişiğini kesersiniz. Bu çözüm mü tabiki çözüm değil bu zihniyetlere istikrarlı bir şekilde mücade etmedikçe bunlara karşı politikalar üretmedikçe sonuç bu olur.

İki gün evvel 20 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunan kızı alı koyup şiddet uygulayan parti yöneticinize karşı tavrınız alalacele yönetimi toplayıp disipline sevk etmek mi olacak sadece. Yoksa kadın örgütlülüğünde olan bir partide şiddete uğrayan kadına sahip çıkıp işin hukuki boyutunda olayın takipçisi olup ilçe yöneticiniz dahi olsa en ağır cezayı alması için mücadele edecekmisiniz. Mesela tıpkı Musa Orhan'ı, Pınar'ı öldüren cani sapığı teşhir edip kınadığınız gibi bunuda kınayacakmısınız merak ediyorum. Daha iki gün önce 25 kasımda cinsal tacize ve tecavüze karşı basın açıklamaları yapan bir partinin kadın örgütleri bence acil olarak kadın kolları başkanlarıyla birlikte bu ahlaksızlığı teşhir edip mağdur edilmiş kadının yanında tavır almalıdır.”

