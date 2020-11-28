Korkunç cinayette son dakika: Sır perdesi aralandı! Suriyeli dublör ile akılalmaz oyun...

Antalya'da bir mağazada reyon yöneticisi olarak çalışan ve 4 gündür kayıp olan Aykut Çakal'ın (28) cansız bedeni Kepez ilçesi ormanlık olanda gömülü olarak bulundu.



AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRMIŞ



Burdur'un Bucak ilçesinden bir süre önce Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan 23 Kasım gecesinden bu yana haber alamayan İstanbul Silivri'de yaşayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis, Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da kaybolduğu andan itibaren kapalı olduğu belirlendi. Polis yapılan aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize rastlayamadı. Kayıp gencin yakınları, 2008 model otomobilin ise kaybolmasının ardından Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu polise bildirdi. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir kişiyi yanında getirdiği, aracın sahibiymiş gibi satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.



GÖZALTINA ALDI



Gelişmelerin ardında polis aracın satıldığı galeriden satışı yapan M.K. ve Suriye uyruklu M.J.'yi tespit etti. Ardından M.J gözaltına alındı. M. J., yapılan sorgusunda Aykut Çakal'ı M.K. ile birlikte Kepez ilçesi ormanlık alana götürerek döverek işkence yapıp öldürmeye çalıştıklarını ölmeyince de boğduklarını sonra da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.





