USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Korkunç cinayette son dakika: Sır perdesi aralandı! Suriyeli dublör ile akılalmaz oyun...

Antalya'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal isimli gencin cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Baba Nihat Çakal acı haberi alır almaz yıkıldı kaldı. Acılı baba, "Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun" dedi. Öte yandan Aykut Çakal'ı öldüren M.K'nın, Çakal'a benzer bir Suriyeli dublör kullanarak aracını sattığı belirtiliyor. M.K. her yerde aranıyor.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
Korkunç cinayette son dakika: Sır perdesi aralandı! Suriyeli dublör ile akılalmaz oyun...

Antalya'da bir mağazada reyon yöneticisi olarak çalışan ve 4 gündür kayıp olan Aykut Çakal'ın (28) cansız bedeni Kepez ilçesi ormanlık olanda gömülü olarak bulundu.

AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRMIŞ

Burdur'un Bucak ilçesinden bir süre önce Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan 23 Kasım gecesinden bu yana haber alamayan İstanbul Silivri'de yaşayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis, Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da kaybolduğu andan itibaren kapalı olduğu belirlendi. Polis yapılan aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize rastlayamadı. Kayıp gencin yakınları, 2008 model otomobilin ise kaybolmasının ardından Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu polise bildirdi. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir kişiyi yanında getirdiği, aracın sahibiymiş gibi satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALDI

Gelişmelerin ardında polis aracın satıldığı galeriden satışı yapan M.K. ve Suriye uyruklu M.J.'yi tespit etti. Ardından M.J gözaltına alındı. M. J., yapılan sorgusunda Aykut Çakal'ı M.K. ile birlikte Kepez ilçesi ormanlık alana götürerek döverek işkence yapıp öldürmeye çalıştıklarını ölmeyince de boğduklarını sonra da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.


Suriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement