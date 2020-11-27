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Kılıçdaroğlu parti içi muhalefeti susturmanın yolunu buldu!

Parti içi muhalefetin sesi arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetmemek için yeni yöntemler bulmaya çalışıyor. 10 yılda 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında, “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Siyaset / 27 Kasım 2020 Cuma 12:21
Kılıçdaroğlu parti içi muhalefeti susturmanın yolunu buldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti örgütüne “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Girdiği her seçimde büyük hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi dikkat çekti. Bir süredir parti içi eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'nun, parti oylarını arttıramadığı halde parti görevlilerini bu tehdit ile korkutması 'acaba parti içi muhalefete gözdağı mı veriyor?' sorularını akıllara getirdi.
 

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin yapılacağı gerekçesiyle erkene alınan PM toplantısında, CHP Gaziantep teşkilarında yaşanan görevden alınmalara ilişkin itirazlar da görüşüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu

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