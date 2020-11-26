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CHP'li belediyede büyük vurgun! Menemen'i yemişler

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Aksoy, ifadesinde kirli çamaşırları ortaya döktü. 18 aracın kaybolduğu belediyede milyonlarca lira değerindeki 171 gayrimenkulün de peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 12:31
CHP'li belediyede büyük vurgun! Menemen'i yemişler

'Zimmet ve irtikâp' suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İzmir'in CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Aksoy, 2,5 saatlik ifadesinde Belediye'deki yolsuzluk, keyfîlik ve başıbozuklukluğu gözler önüne serdi. Menemen Belediyesinde 18 aracın kayıp olduğunu raporla tespit ettiklerini belirten Aksoy 'Temel hata elimizde güncel bir demirbaş listemizin olmamasıydı. Demirbaşlarımızın nerede olduğunu bilmiyorduk' dedi.

Serdar Aksoy, İyi Parti Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tarkan Fikret Çalık'ın eşinin kartına para yatırması olayını da 'Mustafa İlhan (Mali İşler Müdürü), Teoman'a (Satın Alma Müdürü Teoman Tuna) ‘Al şu parayı Dilek Hanım'ın (Serdar Aksoy'un eşi) kredi kartını yatır' demiş. Teoman da Tarkan Bey ile arası iyi olduğu için parayı ona verip eşimin kredi kartına yatırmasını istemiş. Bunu daha sonradan öğrenip, kendisini arayarak teşekkür ettim' diye anlattı.

171 gayrimenkul peşkeş çekilmiş
CHP'li Aksoy, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Gazi Koşum'u tehdit ettiği yönündeki iddiaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

171 adet gayrimenkulün üçüncü şahıslara verildiğini gördük. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bu süre zarfında Belediye'ye kurumsal bir kimlik kazandırmak istedim. Bir şeyleri temizlemeye çalıştık. Belediye'de çalışan kişi sayısı fazla, Belediye sıkıntılı idi. 18 aracın kayıp olduğunu öğrendikten sonra 'bunları bulun, sonuna kadar gidin' dedim. Ben kurulu düzene devam etmedim. Barkod sistemine geçmem Menemen Belediyesinde büyük bir olay oldu. Gamze Hanım'a verilen belge sahtedir. Hem içeriği hem imzası sahtedir. İmza kısmı başka bir belgeden fotokopi ile alınıp bu belgeye yapıştırılmış.

Serdar Aksoy, eski başkan Tahir Şahin'i 'usûlsüzlük yapmak'la da suçladı. Eski başkan Şahin'in 'İşçilerin maaşını ödemiyor' diye itham ettiği Aksoy 'Çalışan kişi sayısı çok fazla. Kimin ne iş yaptığı belli değil' diyerek Belediye'nin yandaşlarla doldurulduğunu itiraf etti.

Alacaklı firmadan suç duyurusu
Yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelen Menemen Belediyesinden 600 bin liralık alacağı bulunan bir firma, tutuklanan Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

TeomanTahir Şahin

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