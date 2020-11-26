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Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 10:33
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi.

Mor göz ve yara izi ile yayına çıktı
Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu.

Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da kanala destek verdi.

Altınordu

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