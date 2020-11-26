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Bakan Koca yerli aşı için müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." açıklamasında bulundu.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 21:10
Bakan Koca yerli aşı için müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

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