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İzmir'de son dakika! CHP'den İzmir'e zam üstüne zam şoku: Mezarlıklara bile...

İzmirliyi şoke eden son dakika haberleri birbiri ardına geliyor. 2021 mali gelir tahmini bütçesine göre İzmir'de birçok hizmete 1 Ocak itibarıyla zam gelecek. Türkiye'yi kahreden ölümlerin ve büyük mağduriyetlerin yaşandığı İzmir'de yeniden el birliği ile kalkınmanın konuşulması gereken günlerde Büyükşehir Belediyesinin ölüler üzerinden bile zamlı kazanç sağlama girişimi gündemde. İşte çarpıcı son dakika gelişmeleri...

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:26
İzmir'de son dakika! CHP'den İzmir'e zam üstüne zam şoku: Mezarlıklara bile...

Deprem şokunu henüz atlatan İzmir'de vatandaşa zam üstüne zam şoku! CHP'li Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 mali gelir tahmini bütçesine göre birçok hizmete 1 Ocak'tan itibaren zam gelecek. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, defin ücretleri, buz pisti ve macera parkı girişleri zamlanacak. Acılı ailelerin defin hizmeti ücretlerine bile zam yapan belediye böyle bir dönemde 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İşte İzmir'den gelen son dakika haberinin ayrıntıları ve vatandaşın tepkisini çeken zamlar...

İZMİR'DE ZAM ÜSTÜNE ZAM: YAŞLILARIN KİRASI DA ARTIYOR

İzmirliler yeni yıla zamla uyanacak. Otopark ve içme suyundan sonra 1 Ocakta mezarlık hizmetlerinden Büyükşehir tarafından işletilmekte olan yaşlılar huzur evindeki oda fiyatlarına kadar birçok hizmet belediyenin zam furyasından nasibini alacak. İzmir Büyükşehir'in 2021 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine göre Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kalan yaşlıların aylık oda ücretleri de yeni yılda artış gösterecek.

ÖZEL BAKIM HASTALARININ BAKIM ÜCRETİNE ZAM

Zamlı tarifeye göre 1 kişilik oda ücreti aylık 1540 liradan 180 liralık artışla 1720 liraya çıkacak. 2 kişilik odalarda ise kişi başı 770 lira olan ücret yeni yılla birlikte 860 lira olacak. 3 kişilik odalarda ise kişi başı ücreti 85 liralık artışla 715 liradan 800 liraya yükselecek. Zam furyasından özel bakım gerektiren yatalak hastalarda nasibini alacak. Yeni düzenlenen tarifeye göre daha önce 1560 lira olan özel bakım gerektiren hasta ücreti 1720 liraya yükselecek. Zübeyde Hanım huzurevinde ise tek kişilik oda 990 liradan 1110 liraya, çift kişilik lüks oda fiyatı ise kişi başı 550 liradan 615 liraya çıkacak.

MEZARA BİLE ZAM!

Zamlı tarifeden Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen gömü hizmetleri de nasibini alacak. Belediyeden ele geçirilen son dakika zam listesine göre 2021 mali yılı için belirlenen yeni tarifelere göre 2020 yılında gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 150 liradan 200 liraya, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti ise 300 liradan 400 liraya çıkacak. Yine aynı tarifeye göre çift katlı kabir ücreti ise 1500 liradan 2 bin liraya yükselecek. 2 kişilik yapısız aile mezarı ücreti 3 bin lira iken bu rakam 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 750 liraya yükselecek.

3 KİŞİLİK AİLE MEZARI 22 BİN TL!

Yine aynı son dakika zamları kapsamda 3 kişilik aile mezar yeri ücreti ise 18 bin liradan 22 bin liraya, 4 kişilik aile mezar ücreti ise 24 bin liradan 30 bin liraya çıkacak. İki kişilik yapılı aile mezar ücreti ise 12 bin 600 liradan 15 bin 800 TL'ye yükselecek.

İzmir'de depremin şoku daha yeni yeni atlatılmaya çalışılırken vatandaşa onlarca koldan zam yağdırması CHP'li belediyenin tepki görmesine neden oldu
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki buz pisti de yeni yılda zamlı olarak hizmet verecek.

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