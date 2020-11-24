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Ünal Çeviköz'ün skandal açıklaması partisi bile tepki gösterdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün ABD Başkanı Joe Biden'den demokrasi talebi, CHP içinde de önü alınamayan tartışmalara neden oldu. Eski ve yeni milletvekillerinden Ünal Çeviköz'e art arda tepkiler geldi ve “Yaptığı cahillerin ve gafillerin eylemi olabilir” denildi.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 00:18
Ünal Çeviköz'ün skandal açıklaması partisi bile tepki gösterdi!

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ve Batılı ülkelere ''Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini destekleyin'' çağrısına sert tepki gösterdi. ''Terör örgütleri bu demokrasi hareketlerinin neresinde?'' diye sordu.

Ateş, "Muhalefet partileri davetiye çıkarıyor gel de diyor. Türkiye'deki demokrasi hareketlerine destek ver. Bu demokrasi hareketlerinden kastınız nedir. Mesela FETÖ terör örgütü bu hareketin neresindedir. PKK bu hareketin neresindedir. Silahlı dev solu dev yolu bu hareketin neresindedir. İŞİD neresindedir. Onlar da kendilerine göre demokrasi kavgası veriyorlar." şeklinde konuştu.

Ateş, parti içi muhalefetin CHP'de verdiği mücadelenin gerekçelerini de sıraladı ve "CHP'de ki kavga CHP'ye CHP'liler mi yönetecek yoksa dışarıdaki bu güçler mi yönetecek kavgasıdır. Bizim verdiğimiz kavga bu." mesajını verdi.

Çeliköz'ün açıklamalarına CHP'li vekillerden tepkiler ise gelmeye devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİL AKİF HAMZAÇEBİ'DEN SERT AÇIKLAMA

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türk demokrasisi için ABD'den açıklama bekleyen Ünal Çeviköz'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Çebi, "Kapalı Maraş'ın kısmen de olsa açılması olumlu bir karardır. Türkiye'nin özgürlükçü demokrasi için yeterli tecrübesi ve kadroları vardır. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek züldür." ifadesini kullandı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Çeviköz'e Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir'' sözünü hatırlattı.

''Yolumuz onun yoludur. Hiç bir yabancı gücün yol göstericiliğine ihtiyacımız yoktur'' diyerek CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'e sert tepki gösterdi.

DURSUN ÇİÇEK: YAPTIĞI CAHİLLERİN VE GAFİLLERİN EYLEMİ OLABİLİR

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de, Ünal Çeviköz'ü cahillikle suçladı. Çiçek, "Tam bağımsız Türkiye hedefi ile yola çıkan ve bu çağdaş cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde olmanın ruhunu taşımayan açıklamalar yanlıştır. Emperyalizme hizmet anlamı taşıyan irade beyanları ancak cahillerin ve gafillerin eylemi olabilir.'' dedi.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluMustafa Kemal Atatürk

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