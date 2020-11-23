Yazıcıoğlu cinayeti yazışmaları ByLock'ta! FETÖ elebaşı operasyonu böyle yönetmiş

2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olay, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'ta çıkan örgüt imamları arasındaki yazışmalarla yeni bir boyut kazandı. SABAH'ın ulaştığı ByLock konuşmalarında, FETÖ il imamı Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu' dedi. Mesajların elde edilmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu yeni deliller üzerinden Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ soruşturması açtı. Ortaya çıkan son dakika bilgileriyle teröristbaşı Fetullah Gülen'in operasyonu nasıl yönettiği de ortaya çıktı!



SON DAKİKA HABERİ FETÖ ELEBAŞI YAZICIOĞLU OPERASYONUNU BÖYLE YÖNETMİŞ



Bir itirafçı soruşturmayla ilgili şoke eden bilgiler verirken, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıkça ifade edilen ByLock yazışmalarına SABAH ulaştı. Bilgi ve belgelerin içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün operasyonu nasıl yönettiğine, kime ne söylediğine ilişkin birçok ayrıntı yer aldı.



YAZICIOĞLU VE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



2009 yılının Mart ayında Türkiye'yi kahreden son dakika haberi Kahramanmaraş'tan geldi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının seçim gezisi için bindikleri helikopter düştü. Skandal düzeydeki arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterdeki, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Parti İl Başkanı Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Pilot Kaya İstektepe ve Gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.



2 ASTSUBAY ENKAZDAN KAYIT CİHAZLARINI ÇALDI



Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma timindeki astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un, helikopterdeki hayati öneme sahip 'kayıt cihazlarını' çaldıkları tespit edildi. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum hakkında alınan son dakika kararıyla soruşturma başlatıldı. Özsıcak tutuklandı, Davut Uçum ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.



ALÇAK VE PİŞKİN SAVUNMA: CİHAZLARI HATIRA İÇİN ALDIM



Aydın Özsıcak, en küçük bir ipucu vermedi ve 'Kayıt cihazlarını hatıra olarak almıştım' dedi. Ev ve işyeri aramasında ise cihaz bulunamadı. Muhsin Yazıcıoğlu suikastını kararttığı anlaşılan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, 15 Temmuz darbe girişiminde yeniden sahneye çıktı.