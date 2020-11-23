CHP'li İBB su seviyesi yüzde 25'lere düşünce sabah akşam çamur attığı Melen Projesi’ne sarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CHP'nin, 'Atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj' olarak tanımladığı Melen Barajı'ndan kente su sağlandığını açıkladı.







ONGUN: KENTE VERİLEN 2 MİLYON 850 BİN M3 SUYUN, 1 MİLYON 290 BİN M3'Ü MELEN, YEŞİLÇAY VE ISTRANCA HATLARINDAN SAĞLANMIŞTIR'



İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır' ifadelerini kullandı.



AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, 'CHP'li İBB yönetimi su seviyesi yüzde 25'lere düşünce sabah akşam çamur attıkları Melen Projesine sarıldı. İBB'yi daha tanıyamadılar bile..' ifadelerini kullandı.







CHP'NİN MELEN BARAJI RAPORU: 'ATIL DURUMDA OLAN, SU TUTAMAYAN, İŞLEVSİZ BİR BARAJ'



CHP Grup Başkanlığının görevlendirmesi ile CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek başkanlığında, milletvekilleri Hasan Baltacı, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Hüseyin Yıldız'dan oluşan araştırma heyeti, İstanbul'a su sağlamak üzere projelendirilen Melen Barajı hakkında rapor hazırlamıştı.



CHP'nin 15 Ekim 2020 tarihinde açıkladığı Melen Barajı Raporu'nda; 'Atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj' iddiasında bulunuldu.



ZEYBEK'İN 'SU TUTMAYAN MELEN BARAJI' İDDİASI



CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de, 17 Ekim 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, 'Melen Barajı'nda neler oluyor? Birazdan canlı yayınında su tutmayan Melen Barajı hakkında kamuoyundan saklanan gerçekleri ayrıntılarıyla anlatacağız' iddiasında bulundu.



KABAHASANOĞLU: 'SU SEVİYESİ YÜZDE 25'LERE DÜŞÜNCE SABAH AKŞAM ÇAMUR ATTIKLARI MELEN PROJESİNE SARILDI'

Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımını etiketleyerek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 25 yıllık başarı destanımıza sürekli iftira atan şaşkın ve iş bilmez CHP'li İBB yönetimi.. Su seviyesi yüzde 25'lere düşünce sabah akşam çamur attıkları Melen Projesine sarıldı. İBB'yi daha tanıyamadılar bile..' dedi.



EROĞLU: 'MELEN PROJESİ, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İÇMESUYU TEMİN PROJESİ'

Çevre ve Orman Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 1994 öncesi yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için İstanbul'a köklü çözüm olacak Melen Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak görevlendirdiği belirterek, '1 Ocak 1995 Saat 08.59'da su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık' dedi.



Veysel Eroğlu, 29 Mayıs 2020 tarihinde Melen Barajı projesiyle ilgili şunları söyledi:



'1994 öncesi yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için İstanbul'a köklü çözüm olacak Melen Projesi'ni hayata geçirdik. İstanbul'un içmesuyu ihtiyacını 2071 yılına kadar teminat altına alan Melen Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük içmesuyu temin projesidir.'



'Melen Projesi, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında İstanbul'a yıllık takriben 1 milyar m3 su temin edilecektir.



'(…) Melen Projesi, 4 safhadan müteşekkil olup, merhale merhale tamamlanarak işletmeye alınmaktadır. Çünkü kaynakların israf edilmemesi için ve yapılan yatırımın hemen faydaya dönüşmesi için bu büyüklükteki projelerin kısım kısım devreye alınması temel mühendislik prensibidir.'



'MELEN PROJESININ BIRINCI KADEMESINI KURAKLIK YÜZÜNDEN ÖNE ÇEKEREK 20 EKIM 2007'DE DEVREYE ALMIŞTIK'



Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 12 Aralık 2019 tarihinde şunları söyledi:



'Melen Projesinin birinci kademesini, 2007 yılında vuku bulan kuraklık yüzünden öne çekerek 20 Ekim 2007'de devreye almıştık. Melen Regülatöründen alınan su, inşa ettiğimiz 139 km uzunluğundaki isale hattı ile Ömerli Barajına aktarılarak İstanbul'a iletilmiştir.



'Ülkemizin en büyük içmesuyu projesi olan Melen Projesinin 2. ve 3. safhasını 12 Aralık 2012'de hizmete almıştık. Melen suyu, Cumhuriyet Arıtma Tesisine ulaştırıldığı gibi İstanbul Boğaz Geçiş Tüneli ile Kağıthane'ye de iletilmiştir.'



'12 Aralık 2012'de hizmete aldığımız Dev Boğaz Geçiş Tüneli, kıtaları aşan ilk içmesuyu tünelidir. Toplam uzunluk 5.551 metre Su yüzeyinden mesafe 135 metre, çap 4 metre, kapasite 3 milyon m3/gün..'



MELEN PROJESİ'NİN İLK ETABI 20 EKİM 2007 TARİHİNDE TAMAMLANDI



İstanbul'un acil su ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen ile Yeşilçay sistemi arasında yapımına başlanan 105 kilometrelik boru hattı, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı ve terfi deposu 20 Ekim 2007 tarihinde tamamlandı.



İstanbul'un uzun dönemli su ihtiyacını karşılamak amacıyla DSİ tarafından hazırlanan ve 3 aşamadan oluşan Büyük Melen Projesi'nin 1'inci aşaması 2001 yılında başladı.



Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 182 kilometre uzunluğunda Melen İsale Hattı, 'Cumhuriyet Arıtma Tesisi' ve 'Boğaziçi Tüneli' inşaatı sürdürülürken, kentin acil su ihtiyacının ortaya çıkması üzerine DSİ, Melen Çayı'ndan gelen suyu 105 kilometrelik boru hattı ile 2001 yılında devreye giren Yeşilçay sistemine entegre etmek için çalışma başlattı.



Yoğun şekilde sürdürülen çalışma kapsamında 105 kilometrelik boru hattı, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı ve terfi deposunun yapımı tamamlandı. Sisteme enerji verecek trafo merkezi, enerji nakil hattı ve idare binası da bitirildi. Melen regülatöründe su tutma işlemi başladı.