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Bill Gates'ten yine çok konuşulacak sözler! Koronavirüs aşıları etkili olacak mı?

Koronavirüs salgınını önceden bilen ve bu nedenle salgını ortaya çıkartmak ile de suçlanarak gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yeni açıklamalar geldi. Her sözü olay olan Bill Gates, bu kez koronavirüs aşıları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gates, aşıların işe yarayacağını düşündüğünü söyledi, "ubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" dedi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:05
Bill Gates'ten yine çok konuşulacak sözler! Koronavirüs aşıları etkili olacak mı?

ABD medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 'Neredeyse tüm' Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum' dedi.

ABD yerel medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates aylardır devam eden koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum' diyen Gates, 'Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu' diye konuştu.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, 'Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim' ifadelerini kullandı.

BİLL GATES'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 'ABD'DE GÜNLÜK 2 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR'

ABD'de son birkaç hafta içinde vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken, Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kışın büyük bölümünde her gün 2 binden fazla insanın ölebileceğini ifade etti. Gates, '(Vakalar) hala yükselişte ve bu yükselişin kelimenin tam anlamıyla Şubat boyunca devam etmesi bekleniyor. Ve bu kış döneminde muhtemelen günde 2 binden fazla ölümün gerçekleşeceği yer burası. ABD' ifadelerini kullandı. Gates aynı zamanda ABD'lilerin maske takmasını ve halk sağlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

'HASTALIĞIN YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN YÜZDE 70 SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ'

İnsanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorlukları olacağına dikkat çeken Gates, ABD'de lojistik kısmının da 'biraz karışık' olduğunu, ancak bu sorunların çözüleceği konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi. Gates, 'Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla kanıt görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız' dedi.

Bill Gates

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