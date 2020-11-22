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Melih Gökçek haklı çıktı! “Arınç’ın fitneci olduğu tescil edildi”

Başkan Erdoğan'ın Bülent Arınç'ın skandal sözlerine yönelik sert açıklamaları sonrası Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 15:59
Melih Gökçek haklı çıktı! “Arınç’ın fitneci olduğu tescil edildi”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklulukları hakkında söylediği skandal sözlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bügün açıklamalarda bulundu. Erdoğan Arınç'a yönelik şunları söyledi:

Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz.

CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur,hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul2a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız. 

Başkan Erdoğan'ın açıklaması üzerine Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melijh Gökçek kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz ünlerde de Partiyi zedelememek adına yorum yapmaktan kaçındığını ancak artık susmayacağını söyleyen Gökçek, Bülent Arınç için 'Bugün fitneciliği resmen tescillendi' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


Selahattin DemirtaşBülent ArınçRecep Tayyip Erdoğan

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