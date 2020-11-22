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İtalya kabusu yaşıyor! Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 562 kişi öldü

Koronavirüs İtalya'ya kabus gibi çöktü. Salgında son 24 saatte 562 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 823’e yükseldi.

Dünya / 22 Kasım 2020 Pazar 22:55
İtalya kabusu yaşıyor! Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 562 kişi öldü

Koronavirüs İtalya'ya kabus gibi çöktü.

VİRÜS KAPAN KİŞİ SAYISI TOPLAM 1 MİLYON 408 BİN 868 OLDU
İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 408 bin 868 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 805 bin 947'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 801'e ulaştı.

24 SAATTE 562 ÖLÜ
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 574 artarak, 553 bin 98 oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayılarının önceki haftalara göre daha düşük seyretmeye başlaması, ülkede önlemlerin Noel döneminde gevşetilmesi tartışmalarını gündeme getirdi.

SALGINDA ÜÇÜNCÜ DALGA
Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Agostino Miozzo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, mağazaların Noel için açılabilmesinin son derece sıkı kontroller eşliğinde ve kalabalık oluşmasından kaçınacak şekilde olabileceğini, aksi takdirde ocakta salgının üçüncü dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Miozzo, 'Gelecek iki hafta içinde salgın eğrisinin gidişatını değerlendirmek durumundayız ancak buna dayanarak bir karar verebiliriz.' dedi.

İtalya

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