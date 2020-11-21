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Arınç FETÖ'cüleri savunuyor! Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını isteyen Arınç'a Mehmet Metiner'den çok sert sözler

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK yanlısı Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini savunmuştu. Skandal açıklamaları üzerine sosyal medyada gündeme oturan Arınç'a tepkiler devam ediyor. Bir tepki de bugün Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına konuk olan eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. İşte eski milletvekili Metiner'in Bülent Arınç hakkında söylediği sert sözler...

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:12
Arınç FETÖ'cüleri savunuyor! Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını isteyen Arınç'a Mehmet Metiner'den çok sert sözler

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açıklamalarıyla tepkilerin odağı haline geldi.

Arınç, üç yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala hakkında bir soruya, “Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” cevabını verdi. Bülent Arınç, tutuklu bulunan bir diğer isim eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusunda ise “Ben Başbakan Yardımcısı iken, çözüm süreci içerisindeyken de bazılarının tahliyesi sağlandı. Yani bunun da tahliyesi olabilir” yorumunu yaptı.

Büyük tartışmalara yol açan açıklamalara bir tepki de eski Ak Parti milletveki Mehmet Metiner'den geldi. Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiye'm programına konuk olan ve Arınç hakkında 'Böyle bir adamın partimizde de Türkiye'de yeri olmaması gerektiğine inananlardanım' diyen Metiner, Sarıkaya'nın partiden Arınç hakkında söylediklerinizler ilgili olarak bir uyarı aldınız mı sorusu üzerine

'Asla pişman değilim, partiden de uyarı almış değilim çünkü ben partime zarar veren biri değilim. Başkaları gibi kendisine görev verilmediğinde ihanet eden alçaklardan da değilim. Namertlerden de değilim. Başka arayışlara giren siyasi beklentiler içindeki kalleşlerden de değilim. Ak Partiliyim, 'Reis'çiyim ve partiyi desteklemeye devam ediyorum' şeklindeki sert sözleriyle Bulent Arınç'a olan tepkisini dile getirdi.

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