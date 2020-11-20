USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Macron korktu! Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan bir strateji var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her seferinde Fransa'nın sömürgeci tarihlerini suratlarına çarpması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunaltmaya başladı. Sömürgeci ve soykırımcı tarihinin üstünü kapatmaya Macron yaptığı açıklamada, Türkiye yüzünden Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde sömürgeci olarak anıldıklarını belirtti.

Dünya / 20 Kasım 2020 Cuma 22:01
Macron korktu! Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan bir strateji var!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." dedi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını vurgulayan Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

RUANDA İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Macron, gelecek yıl Ruanda'ya gitmeyi umduğunu aktardı. "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." görüşünü paylaşan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını iddia etti.

Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.

RUANDA DA NELER YAŞANDI?

Ruanda'da ne oldu? 1994 yılında dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağı düştü. Hutular, bu olaydan dolayı Tutsileri sorumlu tuttu. Hutular sorumlu tuttukları Tutsilere soykırım başlattı.

Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu.

Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlattı ancak soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladı.

14 ÜLKEDEN HARAÇ KESİYOR

Fransa, Afrika'daki sömürge devletlerinin bağımsızlığını kazanmasına rağmen kirli ellerini üzerlerinden çekmedi. Fransa, 1958 yılında bağımsızlığı kazanan ülkelerden 'koloni vergisi' almaya başladı.

Fransa'nın eski sömürgeleri Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon günümüzde vergi ödemeye devam ediyor.

Fransa, 'koloni vergisi' adı altında 14 ülkeden her yıl 500 milyar dolar para topluyor.

YA PARA YA DA DARBE

Söz konusu ülkelerdeki her askeri darbenin arkasında, Fransa'nın sömürge zamanında atadığı lejyoner askerlerin olduğu ise dünya basını tarafından kabul edilmekte.

Fransa'ya 'koloni vergisi' ödemek istemeyen liderlerin ömrü uzun sürmüyor. Sömürgeciliğe günümüzde de devam eden Fransa'ya vergi vermek istemeyen liderler ya suikaste ya da darbeye kurban gidiyor.

Son yıllarda 27 Afrika ülkesinde toplam 67 askeri darbe gerçekleşti. Darbenin gerçekleştiği Afrika ülkelerinin yüzde 61'i ise eski Fransız sömürgesi.

Ekvator GinesiKamerunBurkina FasoOrta Afrika CumhuriyetiSenegal

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement