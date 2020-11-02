İşte İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı…

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi.



Yıkılan Emrah apartmanındaki çalışmaların sona erdiği bildirildi.



Emrah apartmanında 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 de cansız beden çıkarıldı.



Apartmanın enkazından son olarak 58. saatte 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarılmıştı.



Yıkılan 7 binadaki çalışmalar ise devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları



AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 875 personel, 21 arama kurtarma köpeği ve 1090 araç ile yapılıyor.



ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı yaşandı.



4 YARALININ DURUMU AĞIR



Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



'İdil ve ardından Elif kurtarıldı. Aileleri ümitlerini hiç yitirmedi. Sonunda yavrularımıza kavuştuk. Bütün arama-kurtarma faaliyetlerini yapan ekiplerimiz bumutluluğa şahit oldu. Yine ailelerimize vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz. Tüm ekiplerimize şükranlarımı iletiyorum, özverili çalışmaları dolayısıyla. Ekiplerimiz vardiyalı bir şekilde hiçbir şekilde ara vermeden çalışmalarını yürütüyor. Yeni güzel haberlerimizi vermek için canla başla çalışıyorlar. Vefat sayısı 83'e yükseldi. 962 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Tedavisi devam vatandaşlarımızdan 4'ü ağır toplam 9 yoğun bakım hastamız var. Bu hastalarımıza ilişkin çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor.'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada 'Dün akşam itibarıyla İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor' bilgisini verdi.





EĞİTİME BİR HAFTA ARA



Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.



Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' diye konuştu.



Merkez üssü Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki deprem cuma saat 14.51'de meydana geldi.



Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

Kaynak : İHA

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