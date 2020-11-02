İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu hakkında flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı. Bakan Soylu'nun sağlık durumu hakkında Gazeteci Ersin Çelik'ten açıklama geldi.



Çelik, Bakan Soylu'nun biraz öksürük dışında gayet iyi olduğunu, deprem bölgesindeki çalışmaları takip ettiğini bildirdi.



Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Kovid tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu hakkında edindiğim bilgi: Biraz öksürük dışında gayet iyi. Çok yoğun arama olduğu için telefonlarını kapatmak zorunda kalmış. Sadece ‘acil hattı' açık ve onunla da deprem bölgesindeki çalışamaları takip ediyor.' ifadelerini kullandı.



İşte Çelik'in o tweeti:







