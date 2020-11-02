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Dağlık Karabağ'da iki Ermeni komutan öldürüldü!

Ermenistan'ın, çatışmalarda ölen askerlerin isimlerini yayınladığı listede, Başkomutan Yardımcısı Artur Sarkisyan ve Sergey Şakaryan’ın isimleri de yer aldı.

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:28
Dağlık Karabağ'da iki Ermeni komutan öldürüldü!

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan karşısındaki başarılı operasyonlarında, Ermenilerin kayıpları artıyor.

Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile devam eden silahlı çatışmalarda ölen 11 askerin daha ismini açıkladı.

İKİ ERMENİ KOMUTANIN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Yayınlanan listeyle birlikte, 27 Eylül’de başlayan silahlı çatışmalarda Ermeni tarafında resmi olarak öldüğü açıklanan asker sayısı 1177’ye yükseldi.

Bugün yayınlanan ölü listesinde ayrıca Başkomutan Yardımcısı Artur Sarkisyan ve komutanlardan biri Sergey Şakaryan’ın isimleri yer aldı.

Ermeni komutanların ne zaman öldüğü ise açıklanmadı.

BAŞKOMUTAN CELAL ARUTYUNAN'IN ÖLÜM İDDİASI REDDEDİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusu, geçen hafta düzenlediği bir operasyonda, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkomutanı Korgeneral Celal Arutyunyan’ın öldüğünü duyurmuştu.

Ancak Ermeni yönetimi bu açıklamayı reddederek Arutyunyan’ın yaralandığını savunarak yerine Korgeneral Mikael Arzumanyan’ın getirildiğini açıklamıştı.

Dağlık Karabağ CumhuriyetiErmenistanAzerbaycan

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