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Facebook çalışanları: Şirket hayatımızı tehlikeye atıyor

Facebook'ta içerik kontrolü yapan moderatörler, şirketin kendilerini ofise çağırdığını belirterek hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyor.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 13:48
Facebook çalışanları: Şirket hayatımızı tehlikeye atıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şirket evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Özellikle son haftalarda salgın riskinin daha da artması, çalışanları oldukça endişelendiriyor.

Facebook'ta çalışan ve paylaşılan içeriklerin kontrolünü sağlayan moderatör ekibi, yayınladığı bir mektupla Facebook'u hedef aldı.

'HAYATLARIMIZ TEHLİKEDE'

Çalışanlar, Facebook'un koronavirüs pandemisinin ortasında kendilerini işe geri çağırdığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu vurguladı.

Facebook'un hem kendilerinin hem de ailelerinin hayatlarını tehlikeye attığını belirten moderatörler, bu durumdan dönülmesi için şirkete çağrı yaptı.

FACEBOOK'UN YAPAY ZEKASI YETERSİZ

Koronavirüs nedeniyle bir süredir evden çalışan Facebook'un içerik kontrol moderatörlerinin yerine yapay zekalar bakıyor.

Ancak oldukça yetersiz olan Facebook yapay zekası, çocuk istismarından fiziksel şiddete kadar birçok içeriğin sitede yayınlanmasına neden oluyor.

Bu nedenle Facebook, içerik kontrol sürecinde yapay zeka yerine yeniden insanların çalışmasını istiyor.

Ancak koronavirüs vakalarının patladığı son günlerde, çalışanlar yeniden ofise dönmek istemiyor.

ÇALIŞANLAR: AKIL SAĞLIĞIMIZ BOZULDU

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Facebook içerik moderatörleri, kontrol için her gün yüzlerce şiddet içerikli ve sakıncalı videolar izlediklerini, bu nedenle akıl sağlıklarının bozulduğunu iddia etmişti.

Çalışanlar ayrıca Facebook'un bu konuda hiçbir sağlık desteği vermediğini vurgulamıştı.

Mektubun yayınlanmasının ardından açıklamalar yapan bir Facebook sözcüsü, 'Moderatörlerimizin yaptığı işleri takdir ediyoruz ve sağlık güvenliklerine önem veriyoruz.

Şu anda küresel çapta 15 bin moderatörümüzün büyük çoğunluğu zaten evden çalışıyor ve salgın süresince evden çalışmaya devam edecekler. Tüm moderatörlerimiz ilk günden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca Facebook, ofislerini koronavirüsten korumak için titizlikle çalışmalar yürütüyor.' dedi.

Moderatör

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