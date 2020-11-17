Pompeo'nun ziyaret ettiği caminin bilinmeyenleri!

İstanbul'a gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne geldi.



Pompeo'ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Mike Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



RÜSTEMPAŞA CAMİİ



İstanbul'un Fatih ilçesi, Tahtakale semtinde Hasırcılar Çarşısı içinde yer alan Rüstempaşa Camii'si 16. yüzyılda inşaa edildi.



Mimar Sinan'ın eseri olan Rüstempaşa Camii devrin sadrazamı ve Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ve kızı Mihriman Sultanın kocası Rüstem Paşa tarafından ikinci sadareti döneminde 1555-1561 yılları arasında yaptırıldı.



Rüstem Paşa Camii şehir içindeki konumu, fevkanî yapısı ve Mimar Sinan camileri içindeki yeri kadar olağanüstü çini süslemeleriyle de ünlüdür. Caminin iç ve son cemaat yeri duvarları ile ayak, payanda, pandantif gibi öğeleri döneminin desen ve teknik açıdan en gelişmiş ve en güzel İznik çinileriyle kaplıdır.



Camiye iki yandan merdivenlerle çıkılıyor. Dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Merkezi kubbe sekiz desteklidir. Kubbe kemerlerle dört fil ayağına ve sütunlara oturuyor. Son cemaat yeri altı sütunlu ve beş kubbelidir. Önüne sonradan kemerler, sütunlar ve ahşap çatılı, saçaklı bir kısım eklenmiş



Ahşap çatı avlunun büyük bir kısmını örtüyor. Çatı beş kubbeden oluşuyor ve altı adet sütun üstüne oturtulmuş. Caminin minaresi kesme taştan çokgen gövdeli, tek şerefeli ve kurşun külahlıdır. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alıyor.



Rüstem Paşa Camii, 1660 tarihli büyük yangında ve Fâtih Camii’ni yıkan 1766 depreminde önemli ölçüde hasara uğramış, depremde çöken kubbesi ve minaresi daha sonra yenilendi.



1960-1961, 1964-1969 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tamir edilen yapı, 1992-1995 yıllarında esaslı bir onarım daha geçirdi.

