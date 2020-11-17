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MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

MEB: Tüm faaliyetler 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan sürdürülecek'

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 21:00
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitimin online üzerinden yapılacağını açıkladı.

Şu anda ara tailde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak. Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan

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