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New York Times, Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine provokasyon dedi

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyareti eleştirdiği makalesinde, Türkiye için işgalci kuvvet benzetmesinde bulundu.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:13
New York Times, Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine provokasyon dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi davetinin ardından Yavru Vatan'a ziyarette bulunması, ABD medyasında endişe yarattı.

New York Times, “Erdoğan'ın Türkiye'nin işgali altındaki topraklara yaptığı ziyaret provokasyon amacı taşıyor” bakış açısıyla servis ettiği haberde, skandal ifadelere imza attı.



TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' BENZETMESİ
KKTC'yi, “Kuzey Kıbrıs bölgesinde Türk işgali altında olan topraklar” olarak tanıtan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler de kullanıldı. KKTC'nin 1974 yılında işgal edildiğini ve o zamandan bu yana hiçbir resmi alanda tanınmadığını iddia eden makale, Erdoğan'ın bölgeye, “dış güçleri” huzursuz etmek için gittiğini söyledi.

KKTC'nin 37. bağımsızlık yıl dönümüne yönelik 'sözde yıl dönümü' ifadesinin kullanıldığı yazıda, KKTC'ye 'yasa dışı rejim' yakıştırması yapıldı.

SONDAJ FAALİYETLERİ RAHATSIZ ETTİ
Ziyaretin, “Türkiye'nin bölgedeki zengin doğalgaz yatakları nedeniyle Yunanistan ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleriyle giderek daha fazla çatışmaya girmesinin ardından” geldiğinin ifade edildiği makalede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri de itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

Türkiye'nin, bölgede çıkar çatışmasına girerek doğalgaz rezervlerinde hak iddia eden yabancı devletlere karşı verdiği haklı mücadelesinden geri adım atmayıp, sondaj faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam etmesinin yarattığı rahatsızlığın açıkça görüldüğü yazıda, doğalgaz arama faaliyetleri de “yasa dışı” olarak nitelendirildi.

YAZI, PETROL ŞİRKETLERİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz rezervlerinden fayda sağlamak için her fırsatta Rum ve Yunan'a Türkiye karşıtı söylemlerle destek veren ABD'li doğalgaz şirketlerinin sözcülüğünün yapıldığı yazı, Türkiye'nin bölgedeki gücünden duyulan rahatsızlığı da gözler önüne serdi.

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYunanistan

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