Kandil'de kaos! 25 yaşındaki terörist isyan başlattı

Kandil'de kaos, çöküş ve yıkım var. Terör örgütü PKK'da hakkında ölüm emri verilen bir terörist, elebaşı Murat Karayılan'a hattına girdiği telsizden 'Ölenler çoğaldıkça, sıranın size geldiğini anladınız. Sonunda sen de ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam' sözleriyle seslendi. Otoritesini her geçen kaybeden terörist Karayılan Kandil'deki kaosu yönetemedi. Örgütte her kafadan bir ses çıkarken artık tam bir kaos yaşanıyor. İşte terör örgütünün inlerinden gelen son dakika haberleri;



TSK'nın başarılı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'ınn çöküş ve dağılma sürecine girmesi, elebaşları ile teröristleri de birbirine düşürdü.



25 YAŞINDAKİ TERÖRİST KAOSUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ



Terör örgütünde yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu 'Şevger Başkale' kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.



İNFAZ EMRİ VERİLEN TERÖRİST, KARAYILAN'IN TELSİZİNE GİRİP HAKARETLER YAĞDIRDI



Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargâhındaki 'Roj' kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.



'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEDİ KAÇTI



Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan 'Muzur Madur' kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:



DUYAN TERÖRİSTLER ANLATTI



O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, 'Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme' diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik.



LİDER KADRODA ÖLÜM KORKUSU VAR



Askeri operasyonlarda verilen kayıplar lider kadroya da panik ve ölüm korkusu yaşatmaya başladı.

Özellikle son dönemde Kandil ve Şengal bölgesinde nokta atışlarıyla örgüt için önemli adamlar öldürüldü.

Elebaşları kayıplarda hep grup ve bölge sorumlularını suçlayınca kendi aralarında da sık sık kavgalar yaşanmaya başladı. 'Senin adamın beceriksiz', 'senin sorumlun 3 koyuna bile sahip olamıyor' şeklinde birbirlerini suçluyorlar.



9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi' denildi.



ZAP VE AVAŞİN'DE HAVA OPERASYONU



Ayrıca bir başka son dakika haberine göre de Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek' ifadesi kullanıldı.



İKNA ÇALIŞMALARI İNSAN KAYNAĞINI KURUTTU



Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, aileleriyle birlikte çalışılarak yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 197'yi bulduğu öğrenildi. Bunların dışında teslim olmak üzere olan ve ailesine haber gönderen birçok teröristin de örgütten kaçış için zaman kolladığı ve adeta sırada olduğu belirtiliyor.

