Dünyaya umut oldular! Aşıyı bulan Türklere BM'den özel davet!

Dünya koronavirüse karşı aşı geliştiren iki Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi konuşuyor.



Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla konuştuğunu açıkladı.



'DAVETİ KABUL ETTİLER'



Bozkır, yaptığı paylaşımda 'COVID-19'a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık'ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler' ifadelerini kullandı.







