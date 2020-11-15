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Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı!

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör küstah bir Türkiye çağrısında bulundu. Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta taraf tuttuğunu belirten senatörler, Türkiye'ye karşı politika değişikliği önerdi.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 09:09
Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı!

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayınlanan mektupta, bir grup Demokrat senatörün Joe Biden'dan göreve resmen başladıktan sonra Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik politikada değişiklik yapmasını talep ettiği belirtildi.

KARABAĞ'IN STATÜSÜ

Sputnik'in aktardığına göre; mektup metninde, 'Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın yarattığı hem kısa hem de uzun vadeli sorunlardan derin endişe duyuyoruz, zira Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor. Ayrıca inanıyoruz ki ABD ve uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etseydi, bu trajik sondan kaçınılabilirdi' ifadelerine yer verildi.

Senatörler, 'Çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını ve kendi kaderini tayin etme hakkını destekleyen yeni bir politika uygulama imkanına sahip olacaksınız' ifadelerini kullandı.

BİDEN'A ASKERİ YARDIMI KESME ÇAĞRISI

Mektubun mimarları, Biden ve yeni idaresinden Azerbaycan'a askeri yardımı kesmelerini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakerelere katılmalarını, ayrıca mayınların temizlenmesini ve Ermeni sığınmacıların geri dönmelerini destekleyerek insani yardım sağlamalarını talep etti.

Mektupta ayrıca 'NATO üyesi olarak defalarca ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi' ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

MEKTUPTA ERMENİ ORDUSUNUN SİVİLLERİ HEDEF ALMASINDAN HİÇ BAHSEDİLMEDİ

27 Eylül'de tırmanan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Ermenistan ordusu defalarca sivilleri hedef almış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Senatörlerin Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef alan bu mektubunda Ermenistan'ın saldırıların hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

ErmenistanAzerbaycan

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