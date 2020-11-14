Osman Kavala'nın vakfından lezbiyen, gay, biseksüel derneklere 1 milyon 384 bin lira yardım

Sabah'ın haberine göre; Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; sahibi olduğu şirketler üzerinden şaibeli para transferlerinde bulunduğu ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler; Osman Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Osman Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu. Raporda; Osman Kavala'nın PKK terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'yle bağlantılı dernek ve internet sitelerine yardımda bulunduğu da dikkat çekildi.



OSMAN KAVALA'NIN ŞİRKETLERE KATILIMI VE PARA TRANSFERLERİ ŞAİBELİ!

George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluş ile yurt dışı kurum ve kuruluşlardan Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na para transferi gerçekleştiği, Açık Toplum Vakfı'nın da söz konusu paraların önemli bir kısmını Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu sivil toplumlara aktardığı tespit edildi.



Osman Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin yine Osman Kavala'nın ortağı olduğu Pazarlama A.Ş. arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemlerinde uyumsuzluk olduğunu saptandı. Osman Kavala'nın ortağı olduğu şirketlere ilişkin ortaklık değişimleri ve sermaye artışlarına ne şekilde katıldığına ilişkin para transfer kayıtlarına ulaşılmadı.



Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'ye, yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 8 milyon 799 bin 545 TL para yardımı yapıldığı tespit edildi.



ŞİRKETLERİN BİRÇOĞUNUN TEMSİLCİSİ RECEP ZEKİ TÜRKKAN!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişlerin hazırladığı raporda; Osman Kavala'nın 16 şirkette ortaklık ve yöneticilik ilişkisinde bulunduğu, şirketlerin birçoğunun temsilcisinin Recep Zeki Türkkan olduğuna dikkat çekildi.



ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.'DEN İLGİNÇ PARA TRANSFERLERİ

Raporda; Osman Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin (Anadolu Kültür Derneği) dikkat çekici transfer işlemlerinin bulunduğu; Osman Kavala'nın, George Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun temsilciliğini yaptığı ifade edildi.



Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin Açık Toplum Vakfı'ndan 74 işlem ile 1 milyon 891 bin 465 TL havale aldığı, Anadolu Kültür A.Ş.'nin çok sayıda yurt dışı kuruluştan yaklaşık 10 milyon TL tutarında transfer aldığı tespit edildi.



SOROS'TAN OSMAN KAVALA'YA 14 MİLYON 26 BİN 703 AMERİKAN DOLARI

Raporda; 2011-2017 yılları arasında Açık Toplum Vakfı'nın, George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 14 milyon 26 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı ifade edildi.



Açık Toplum Vakfı'nın 2008-2017 yılları arasında 2 bin 146 işlem ile toplam 30 milyon 542 bin 618 TL havale ve EFT gönderdiği, söz konusu transferlerin 17 milyon 10 bin 948 liralık kısmının unvanlarında dernek ve vakıflara verildiği tespit edildi



ŞİRKET GENEL KURUL KARARIYLA KAR AMACI GÜTMEDİĞİNE YÖNELİK KARAR ALMIŞ!

Raporda; Osman Kavala'nın ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşılan Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulduğu, gelir sağlamayı hedeflediğinin Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından yer aldığı, şirketin genel kurul kararıyla kar amacıyla gütmediği ve elde edilen gelirlerin organize edilecek kültür etkinlikleri için kullanılmasına karar verildiğine dikkat çekildi.



KAVALA'NIN ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIK DEĞİŞİMLERİ VE SERMAYE ARTIŞINA NE ŞEKİLDE KATILDIĞINA İLİŞKİN PARA TRANSFERLERİNE ULAŞILMADI

Raporda; Osman Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin yine ortağı olduğu Pazarlama A.Ş. arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemlerinin uyumsuz olduğu, Osman Kavala'nın ortağı olduğu şirketlere ilişkin şahsın ortaklık değişimleri ve sermaye artışlarına ne şekilde katıldığına ilişkin para transfer kayıtlarına ulaşılmadığı ifade edildi.



Raporda; Osman Kavala'nın ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerin birbirleri arasında gerçekleştirdikleri transfer işlemleri, mal ve hizmet satış işlemleri incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.



YURT DIŞI KURUM VE KURULUŞLARDAN 8 MİLYON 799 BİN 545 TL PARA YARDIMI

Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'ye, yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 8 milyon 799 bin 545 TL para yardımı yapıldığı tespit edildi. Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş.'den 4 milyon 63 bin 456 TL, Açık Toplum Vakfı'ndan 1 milyon 891 bin 465 TL Anadolu Kültür A.Ş.'ye para transferi yapıldığı ifade ediliyor. Söz konusu şirkete, bursiyer, diğer tüzel kişiler ve Osman Kavala'dan da para transferi olduğu bildirildi.



SOROS'TAN OSMAN KAVALA'YA 14 MİLYON 26 BİN 703 DOLAR!

Raporda; ABD'li milyarder George Soros'un sahibi olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun; Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na 14 milyon 26 bin 703 Amerikan Doları verdiğine dikkat çekildi.



LEZBİYEN, GEY VE BİSEKSÜEL VAKIF VE DERNEKLERE 1 MİLYON 384 BİN 380 TL

Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara da 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.



Açık Toplum Vakfı'nın; Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği'ne 396 bin 359 TL; Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ne 321 bin 61 TL; Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi'ne 207 bin 995 bin TL; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'ne 107 bin 300 TL; Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği'ne 104 bin 550 TL ve İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği'ne 102 bin TL para yardımında bulunduğu öğrenildi.



Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği: 9 bin 120 TL



Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği: 10 bin 650 TL



Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği: 31 bin 220 TL



Kaos Gey ve Lezbiyen Araştırma ve Dayanışma Derneği: 33 bin 125 TL



Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: 61 bin TL



İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği: 102 bin TL



Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği: 104 bin 550 TL



Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği: 107 bin 300 TL



Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi: 207 bin 995 bin TL



Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği: 321 bin 61 TL



Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği: 396 bin 359 TL