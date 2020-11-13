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Test yaptırmadan gelenlere 6 bin euro para cezası kesilecek!

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "riskli ülkelerden" gelenler için zorunlu kıldığı PCR tanı testini yaptırmayanlara 6 bin euroya kadar para cezası verilebileceği bildirildi.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 18:12
Test yaptırmadan gelenlere 6 bin euro para cezası kesilecek!

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, basına yaptığı açıklamada, riskli ülkelerden gelenlere PCR testini zorunlu kıldıklarını belirtti. PCR testi negatif belgesi yanında olmaksızın İspanya'ya geleceklere 6 bin euroya kadar para cezası verilebileceğini söyleyen Laya, "Bunlar ciddi ve caydırıcı para cezalarıdır." dedi.

"ÖNLEMLER GÜVEN İÇİN"

Laya, "Temmuzdan bu yana İspanya'ya giriş yapan 5 milyon 200 bin kişiden 4 bin 800'ünde virüs tespit ediliğini ve uluslararası dolaşımın Kovid-19 ithalatının sadece binde 8'ini oluşturduğunu" dile getirdi. İspanyol bakan, "Rakamlar, şu an için bir sorun olmadığını gösterse de gelecekte de bir sorun oluşturmamasını garanti etmemiz gerekiyor. Önlemler, güven yaratmayı ve güvenli serbest dolaşım için kademeli olarak alanlar açmayı amaçlıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve 23 Kasım'da yürürlüğe girecek olan karar gereği, aralarında ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Türkiye'nin de olduğu 65 ülkenin yer aldığı "riskli ülkeler" listesinde bulunan ülkelerden İspanya'ya hava veya deniz yoluyla seyahat edecek yolculara, ülkeye girişlerinden 72 saat önce PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu getirildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan ve 15 günde bir güncellenen listede, her 100 bin kişi başına vaka sayısının 150'nin üzerinde olduğu ülke "riskli ülke" olarak değerlendiriliyor.

AlmanyaFransaBelçikaİspanya

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