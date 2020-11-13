Oyun firmasının ofisine silahlı saldırı!

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan dünyaca ünlü oyun firması Ubisoft'un binasına giren silahlı silahlı bir grup, çalışanları rehin aldı.



ÇATIYA ÇIKARDILAR



Ubisoft çalışanlarının rehin alındıktan sonra çatıya çıkartıldığı anlar havadan görüntülendi.



POLİS BİNAYI ÇEMBERE ALDI



Kanada polisi olay yerini güvenlik çemberine aldı, çevredeki sokaklar kapatıldı.



Olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.