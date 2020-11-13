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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a büyük şok!

Avrupa'da İslam düşmanlığı devam ediyor. Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak isteyince Berlin'de protesto edildi. Paludan'ın, Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 23:04
Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a büyük şok!

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Paludan'ın, Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

Almanya polisi de Paludan'ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Irkçı provokatör Paludan ve yandaşları, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı söz konusu bölgeye gelmedi.

Gösteriye katılanlar, Almanca ve İngilizce 'Nefret söylemine karşı koy' ve 'Hoşgörü ve saygı' yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki 'Sevgiyi ve barışı yay, nefreti değil' ifadesi dikkati çekti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarını dinleyen göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan Alman basını, Paludan'ın Kovid-19 açısından riskli bölgeden ülkeye giriş yaptığından dolayı Berlin'e geldiğinde karantinaya girmesi zorunluluğu bulunduğunu ve gösteriye katılamayacağını duyurdu.

'YAKILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ'

Berlin İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, 'Rasmus Paludan, bugün Arap Müslümanların yoğun olduğu Neukölln'de etkinlik yapmak istedi. Polis kendisine Kur'an-ı Kerim yakarsa hapis cezası alabileceğini bildirince kendisi de protesto edeceğini söylemişti. Bu gelişmeden dolayı Berlin'deki anti-faşist gruplar bir araya geldiler. Bizler de Müslüman olarak burada bulunarak eyleme destek verdik. Ama bize gelen haberlere göre İslam düşmanı Paludan alana da Berlin'e de gelemedi. Kuran-I Kerim'in yakılmasına asla izin vermeyiz. Zaten gelemezdi, kendisi Fransa'daydı. Almanya'ya geldiğinde karantina kuralları uygulanacaktı. Olaysız güzel bir protesto yapıldı' dedi.

ALMANYA SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Irkçı provokatör ekim ayı sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenalle Caddesi'nde bir gösteri yapmak istemişti.

Alman makamları, 27 Ekim'de Berlin Tegel Havalimanı'na gelen Paludan'a ülkeye giriş izini vermemişti.Öte yandan,Paludan'a, Belçika, Fransa ve İsveç de gösteri için izin vermemişti.

AlmanyaFransaİsveçBelçika

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