USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,19 - 9,20

CHP’nin ekonomi gezisinden sıkılan vekil deniz keyfine çıktı

Türkiye’yi gezmek üzere yola çıkan ‘CHP Ekonomi Otobüsü’nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin’de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 13:30
CHP’nin ekonomi gezisinden sıkılan vekil deniz keyfine çıktı

Türkiye'yi gezmek üzere yola çıkan 'CHP Ekonomi Otobüsü'nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin'de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye'yi gezmek üzere'CHP Ekonomi Otobüsü' yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlandırdığı 20 vekilin yanı sıra otobüste Genel Başkan yardımcıları ve Parti Meclis üyeleri de yer aldı.

Otobüs Mersin'e geldiğinde sıkıldığı değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu soluğu teknede aldı. Burada bir tekneye binen Erdoğdu, keyifli deniz yolculuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Ekonomi Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen vekilin keyif yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.

Aykut ErdoğduMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı