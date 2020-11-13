CHP’nin ekonomi gezisinden sıkılan vekil deniz keyfine çıktı

Türkiye'yi gezmek üzere yola çıkan 'CHP Ekonomi Otobüsü'nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin'de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.



Geçtiğimiz Salı günü Türkiye'yi gezmek üzere'CHP Ekonomi Otobüsü' yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlandırdığı 20 vekilin yanı sıra otobüste Genel Başkan yardımcıları ve Parti Meclis üyeleri de yer aldı.



Otobüs Mersin'e geldiğinde sıkıldığı değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu soluğu teknede aldı. Burada bir tekneye binen Erdoğdu, keyifli deniz yolculuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.



Ekonomi Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen vekilin keyif yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.