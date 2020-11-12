Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.



Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.



KAYSERİ



Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda yapılan yeni düzenleme ile maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar da saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkabilecekler.



GİRESUN



Giresun'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.



Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL



İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe'den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu. İstanbul'da ayrıca açık alanlarda ve toplu alanlarda otobüs duraklarında sigara içme yasağı da getirildi.