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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 09:33
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, 'Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum' dedi.

'RUSYA'DAN GELECEK HEYETLE YARIN DETAYLARI ELE ALACAĞIZ'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Hangi çözümü tercih ederlerse hep yanlarındayız.

Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı. Anlaşma gereği Rusya ile mutabakata vardık. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle detayları ele alacağız.

Ateşkes ve sonrasındaki mutabakatın kalıcı olmasını istiyoruz.

Fransa'nın içinde bulunduğu bu histerik hal objektif olmadığı için. Saygınlığını da yitiriyorlar. Bundan sonra hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı desteklemesin.

SORU-CEVAP

Ermenistan ateşkesi bozarsa ne olacak?

Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler. Azerbaycan kan dökmeye meraklı değil. Sulh yolu ile çözmeyi çok denedi Azerbaycan. 30 yıldır bir toprağı işgal ediyorsunuz, burada beyinleri yıkıyorsunuz, tabi çıkmak zor olur o zaman. Ya gönüllü şekilde anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da kahraman Azerbaycan ordusu topraklarını geri alacak.

Ateşkesin detaylarına ilişkin malumat verir misiniz?

Rusya'nın rolü ne ise, Türkiye'nin rolü de odur. Ortak çalışma grubu ile esasları belirleyeceğiz. Merkezin amacı ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunu rapor edecek. Gereken ne ise ateşkesi ihlal edene yapılacak. Önemli bir rol üstlenilecek. Rusya ile görüşme sonrası Azerbaycan ile tekrar konuşacağız.

ErmenistanObjektifAzerbaycanMevlüt Çavuşoğlu

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