O ülkeden İslam karşıtı rezil kampanya!

Avrupa'da son dönemde giderek artan İslam'a ve Peygamberimiz Hz.Muhammed'e yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi. Danimarka'da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, web sitesinde 'Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo'nun çizimleriyle reklam yayınlamak' için bir bağış toplama etkinliği başlattı.



Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin dördüne sahip göçmenlik karşıtı partinin lideri Pernille Vermund, reklamlar için 20 bin avro yardım toplandığını açıkladı. Vermund, bu ahlaksız girişimi, 'İfade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz' sözleriyle savundu.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Danimarka medyası ise reklamları yayınlamak konusunda tereddüt ediyor. Extrabladet Gazetesi editörü Poul Madsen, reklamları önce göreceklerini ve ardından yayınlayıp yayınlamama kararı alacaklarını söyledi.