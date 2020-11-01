Korkutan açıklamayı yaptılar! 1 yıl içinde patlayabilir

Stromboli, İtalya'nın Sicilya adası açıklarında yer alan küçük bir ada.



Akdeniz'de bulunan bir ada olan Stromboli, 12 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip.



300 kişinin yaşadığı ada görünümüyle tipik bir Akdeniz yerleşimi olma özelliği taşıyor.



1900'lü yılların başında dört bin kişinin yaşadığı ada volkanik patlamalarda büyük kayıplar yaşadı.



1930'lu yıllarda yaşanan patlamalar sonucu ada halkının büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'ya göç etti.



1950'de Rossellini'nin aynı adlı filmiyle büyük bir bilinirlik kazanan ada, bu şöhretini sonraki yıllarda da arttırdı.



Günümüzde dünyanın en çok ziyaret edilen volkanik adalarından biri olan Stromboli, maceraperest turistleri ağırlıyor.



Stromboli geçtiğimiz yaz iki büyük patlama yaşamış. Bu patlamalar nedeniyle yetmiş kişi adadan ayrılma durumunda kalmıştı. Adada her an yeni bir patlama ihtimali bilim insanlarını endişelendirmekte. Oluşacak dumanın büyük bir coğrafyaya yayılması ve güneş ışınlarının yeryüzüne yansımasını engelleyeceği böylece de tarımsal üretimin yavaşlayacağı öngörülüyor.













