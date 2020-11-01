Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor.'



İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Toplam can kaybı 64 oldu.