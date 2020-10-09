USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

CHP ve İYİ Parti vatandaşa hizmete izin vermedi!

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi'nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine ‘Hayır’ oyu verdi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 18:32
CHP ve İYİ Parti vatandaşa hizmete izin vermedi!

CHP ve İYİ Parti'nin takoz siyaseti vatandaşın hizmete kavuşmasına yine engel olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun, sosyal yardım alacak ailelerin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi önerisini kamuoyuna 'Sosyal yardıma karşı çıktı' şeklinde lanse eden CHP ve İYİ Parti'nin Esenler Belediyesi Meclisi'ndeki tavırları, bu konudaki gerçek yüzlerini ortaya koydu.

Esenler Belediyesi'nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.

'LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ'

Göksu; Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi ve 'Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor' dedi.

Göksu; bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirterek, 'Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları.. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı' diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ HEPSİNE HAYIR DEDİ

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2021 yılı bütçesi kalemleri tek tek oylandı.

Oylamada CHP ve İYİ Parti'ye mensup meclis üyeleri; bir önceki yıla göre kentsel dönüşüm hizmetleri bütçesini yüzde 83, aile ve gençlere yönelik hizmetlerin bütçesini yüzde 87, sosyal yardım bütçesini yüzde 120 artıran Esenler Belediyesi'nin önümüzdeki yıl bütçe kalemlerinin hepsine 'Hayır' oyu verdi.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler'de yapılacak yeni çocuk bahçeleri ve otoparklar için de 'Hayır' oyu kullandılar.

Yapılan oylamada, 2021 yılı tahmini bütçesi, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin 'Evet', Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin de 'Hayır' oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Ak PartiCumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı