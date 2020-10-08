Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Ömer Çelik’ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.’ dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da Kılıçdaroğlu'nun yalan açıklamalarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünal "Yalanlarınızda boğulacaksınız. Yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz" ifadelerini kullandı