Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Ömer Çelik’ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.' dedi.