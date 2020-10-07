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Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi kızdırdı! Son dakika açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi kızdırdı! Son dakika açıklaması

Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak. Sinop'ta gerçekleştirilecek teste, S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" denildi. S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının, Washington'ın konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işareti olduğu belirten açıklamada şunlar kaydedildi: "S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz."

YUNAN BASININDAN DA BİR İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Yunan basınından Kathimerini Gazetesinin özel haberine göre Türkiye; S-400'leri aktif ederek Yunanistan'a karşı kullandı. İddiaya göre Ankara; 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında yapılan ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı Eunomia tatbikatında, Yunan F-16'larını tespit etmek için S-400 hava savunma sistemlerini aktif etti. Bu hadiseyi fark eden Güney Kıbrıs, alarma geçti ve durumu Washington'a bildirdi. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gelişme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bölgeye gelerek, önce 12 Eylül'de Güney Kıbrıs'a sonra 27-29 Eylül'de Yunanistan'a ziyaretler gerçekleştirdi. Voice of America'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi ise, ellerinde, Türkiye'nin S-400'leri etkinleştirdiğine dair raporların doğruluğunu kanıtlayacak bir bilgi olmadığını belirtti.

FransaYunanistanİtalya

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