Türkiye Dağlık Karabağ'da oyunu bozuyor! Reuters özel olarak duyurdu

10:00: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel bir savaşa dönebileceği uyarısında bulundu.



09:50: Uluslararası basına konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığı ve F-16'larla operasyon gerçekleştirdiğine dair asılsız iddialarını yineledi.



Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi: "Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı."



Bununla birlikte Ermenistan, bu asılsız iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunabilmiş değil.



09:30: Reuters'ta yayınlanan bir analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a güçlü desteği Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırdı. Erdoğan için kararlı duruş stratejik bir öncelik ve Cumhurbaşkanı, Ankara'nın Azerbaycan'a olan desteğini Türkiye'nin "dünya düzeninde hak ettiği yere" gelmesi projesinin bir parçası olarak tarifliyor.



Robert Bosch Akademisi'nden Galip Dalay, "Ermenistan'ın elinde kalmış Dağlık Karabağ'da donmuş bir çatışma vardı. Rusya'nın etkisi de düşünüldüğünde, Türkiye bu oyunu bozmak istiyor" dedi.



Analistlere göre Türkiye'nin Ermenistan ve Rusya'ya gönderdiği net mesajların arkasında Suriye'de, Libya'da ve Irak'ta İHA/SİHA'larıyla kazandığı başarılar yatıyor. Türk yapımı İHA/SİHA'lar şu anda Azeri saldırılarında başı çekiyor.



Ankara'dan üst düzey bir yetkili Reuters'a Türkiye'nin altyapı ve silahlar için destek sunduğunu ancak sahada hiçbir şekilde birlikleri olmadığını söyledi.



Analizde son olarak Erdoğan'ın her ne kadar Dağlık Karabağ'da fikir ayrılığına düşmüş olsalar da, Türkiye ve Rusya'nın bölgede daha ciddi bir çatışmayı engelleyecek kadar iyi ilişkileri olduğunu düşündüğü fikrine yer verildi.



09:20: Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.



Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.



09:00: Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının yok edildiği bildirildi.



08:40: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına misket bombası fırlattığını söyledi. Saldırıda borular zarar görmedi.