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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından ilk kez temas kurdu. Putin, Aliyev'e çatışmalardan büyük endişe duyduğunu söyledi.

Ekonomi / 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:59
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk teması kurdu. 27 Eylül'de Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısıyla başlayan çatışmalar ve yükselen tansiyonun masaya yatırıldığı telefon görüşmesinde Putin ilk mesajını verdi.

Şu ana kadar tarafsız bir tavır sergileyen Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi.

PUTİN, ERMENİSTAN'IN YARDIM ÇAĞRILARINA SESSİZ KALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan çatışmalarını bir süredir sessizlikle takip ediyordu. Putin, bu süreçte kendisinden yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı dinlemeye bile tenezzül etmemişti.

Rusya'nın çatışmalarda devreye gireceği, arabuluculuk edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan yana bir tavır alması ise beklenmiyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, 11 gün önce Azerbaycan'ın topraklarındaki sivilleri hedef alan bir saldırı geçekleştirmişti. Saldırıda birçok sivil şehit oldu, birçok svil ise yaralandı. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ harekatının talimatını verdi. Tüm gücü ile Ermenistan'a saldıran Azerbaycan birçok noktayı işgalden kurtardı.

Ermenistan, Avrupa ve Rusya'dan beklediği yardımı alamayınca, 'diplomasi' çağrılarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, sorunun tek çözümünün Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekilmesi olduğunu belirtti.

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