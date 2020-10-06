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Baş ağrısı diye gitti ama gerçek bambaşka çıktı!

Yıllar boyunca büyük acılar çeken baş ağrısı şikayetlerini öteleyen genç kadın gerçeği öğrendiğinde şoka uğradı. Üstelik bu şok sadece kendisi için değil doktorlar için de geçerliydi. 7 yıldır migren ağrılarıyla baş eden kadın, mide bulandıran gerçeği doktora gittiğinde öğrendi. 25 yaşındaki genç beyninde tenya larvaları olduğu anlaşıldı. Üstelik bu larvalar domuzdan bulaşmıştı.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 16:59
Baş ağrısı diye gitti ama gerçek bambaşka çıktı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kafede çalışan 25 yaşındaki barista, baş ağrısının yanında bulanık görmeye başlayınca hastaneye sevk edildi.

Doktorların yaptığı MR taramasının ardından kadının başının arkasındaki oksipital lobda 8 mm uzunluğunda bir lezyon bulundu.

Cerrahlar, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan kiste benzeyen şeyi çıkarmayı başardı; ne var ki çıkardıkları parçanın insan dokusu olmadığını gördü.

DNA testi, insanlara genelde az pişmiş domuz etinin yenmesiyle bulaştığı için domuz tenyası olarak da bilinen Taenia Solium'la bir eşleşme buldu.

Geçen ay The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene adlı bilimsel dergide yayımlanan vaka çalışmasının yazarları, "Vakanın Avustralya'da görülen ilk yerli nörosistiserkoz (merkezi sinir sisteminin tenya larvasıyla enfekte olması sonucu ortaya çıkan hastalık) vakası olduğuna inanılıyor. Avustralya'da daha önce görülen vakalarda hasta ya göçmendi, ya da endemik bölgelere gidip geri gelen sakinlerdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kadın, yurtdışına çıkıp tenya enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü ülkelere, mesela bazı Asya ve Latin Amerika bölgelerine hiç gitmemişti. Fakat kadının Melbourne'da yaşadığı bölgedeki sakinlerin yüzde 10'dan fazlası Asya doğumlu.

Bilim insanları kadının, hastalıktan etkilenen bir ülkeden gelmiş başka bir tenya taşıyıcısının saldığı T. soldum yumurtalarını yanlışlıkla yutmuş olabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar "Bu olayı daha fazla vakanın izlemesi muhtemel" diye ekliyor. "Klinik tedavi uzmanlarının, dünya çapında seyahat etmenin kolaylaşması ve sıklaşmasıyla birlikte dünyanın birçok bölgesinde büyük ölçüde endemik olan hastalıkların, endemisitesi düşük ülkelerin sakinleri için de risk teşkil ettiğini unutmaması gerek."

Geçen yıl Hindistan'da beynine ve testislerine tenya yerleşen bir genç hayatını kaybetmişti.

Çin'de bir inşaat işçisi de domuz eti içeren Çin güveci yemiş ve bunun ardından işçinin beyninde yüzlerce tenya bulunmuştu.

HindistanAvustralya

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