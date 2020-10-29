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Sisi'den aşağılık karikatürlere tepki!

Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Fransız mevkidaşı Macron'un hakaret karikatürlerini sahiplenmesine tepki gösterdi. Sisi, "Bizim de haklarımız var. Bizim de duygularımızın ve değerlerimizin incinmemesine hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Dünya / 29 Ekim 2020 Perşembe 00:50
Sisi'den aşağılık karikatürlere tepki!

Fransa'nın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlere sahip çıkmasına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de tepki gösterdi.

Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi yaptığı açıklamada, 1.5 milyardan fazla Müslümanı rencide ediyorsa ifade özgürlüğünün durması gerektiğini söyledi.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETİ VE TERÖRÜ REDDEDİYORUZ"

Sisi, diğer yandan din, dinsel simge ve ikonları savunmak adına her kimden gelirse gelsin her tür şiddet ve terörizmi kesinkes reddettiğini sözlerine ekledi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, 1,5 MİLYAR İNSANI RENCİDE EDEMEZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması sonrası bazı yerel yönetimler de belediye binalarına karikatürleri yansıtmıştı. Müslüman ülkelerde başlayan Fransa karşıtı dalga, Fransız mallarını boykotu da içerirken, Muhammed peygamberin yaşgünü vesilesiyle konuşan Mısır lideri şunları söyledi:

"Bizim de haklarımız var. Bizim de duygularımızın ve değerlerimizin incinmemesine hakkımız var."

"Eğer birilerinin düşüncelerini açıklama özgürlüğü varsa, bence bu, 1.5 milyardan fazla insanın hislerini rencide etme noktasına geldiğinde durur."

EL EZHER: "MÜSLÜMAN KARŞITI EYLEMLER ULUSLARARASI SUÇ OLSUN"

Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nin Şeyhi Ahmed et Tayyib de uluslararası topluma Müslüman karşıtı eylemlerin suç haline getirilmesi çağrısını yaptı. Tayyib, Müslüman karşıtı hissiyatın iç siyaset malzemesi ve oy toplama aracı olarak kullanılmasına El Ezher'in kuvvetle karşı çıktığını dile getirdi.

Fransa

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