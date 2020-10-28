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Halk TV'de yeni skandal! Yayına böyle çıktı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklemeden yayına çıktı. Programda ‘Yarın sonucum çıkacak’ diyen Gürses ve kanala tepki yağdı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:11
Halk TV'de yeni skandal! Yayına böyle çıktı!

Halk TV bu seferde bir koronavirüs skandalına imza attı.

Sabah'ın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Halk TV'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve Elfin Tataroğlu konuk oldu.

"TEST SONUCUNU GÖRMEDEN Mİ BURAYA GELDİN?"

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklama yaptı. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şoke etti.

5 saat süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'in hareketi sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulurken programda da konuklardan tepki aldı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş da, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.

Cumhuriyet Halk Partisi

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