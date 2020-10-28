Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı. Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı