Peşinyan Ermenistan ordusunun cepheden kaçtığını itiraf etti!

Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan ordusu, ağır kayıplar vererek geri çekilmeye devam ediyor. Cephedeki askerler sosyal medyadan yayınladıkları görüntülerde, açlık ve sefaletle boğuştuklarını duyurmaya çalışırken, kendi kaderlerine terk edildiklerini söylüyor.



Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı noktalarda, Ermenistan ordusunun teçhizatını bırakarak kaçtığı görülüyor.



Paşinyan kaçışları itiraf etti



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Ermeni asker ve subaylarının Azerbaycan'a karşı savaşırken, cepheyi bırakıp kaçtığını kabul etti. Facebook sayfasından yaptığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Paşinyan, cepheden kaçanların cezalandırılacağını söyledi.



Paşinyan, 'Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli, hiçbir mazeret kabul edilmemelidir.' dedi.



'Taviz vermeye hazırız'



Ateşkesi her defasında bozarak sivillere saldıran Ermenistan'ın lideri Paşinyan, canlı yayın sırasında, Dağlık Karabağ sorunu konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Ermeni halkının ve ülkedeki yetkililerin, 'acı olsa bile' taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.