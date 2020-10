Masterchef'te haftanın takımı belli oldu!

MasterChef 86. bölümde kaptanlık oyununda istenilen yemek “Kayseri Yağlaması” oldu. İlgiyle izlenen kaptanlık oyunu sırasında Mehmet şef ile Eray arasında geçen diyalog izleyenleri güldürmeyi başardı. Günün sonunda ise kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı on birinci haftada Mavi takım kaptanı olmayı başardı. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?



MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef on birinci haftasında on iki yarışmacı, şeflerin istediği “Kayseri Yağlaması” için kolları sıvadı ve verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Renkli görüntülerin keyifli anlar yaşattığı kaptanlık oyununda şefler tadım yaptıktan sonra en başarılı üç ismi açıkladı. Bu yarışmacılar; Barbaros, Özgül ve Ebru oldu. Bu üç isim arasından ise gecenin en başarılı yemeğini yapan yarışmacı Özgül, kaptanlık oyununu kazandı.



MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?



MasterChef Türkiye’de heyecanla izlenen kaptanlık oyununda en iyi Kayseri yağlaması yemeğini yapan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı ve on birinci haftanın mavi takım kaptanı oldu.



MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



MasterChef Türkiye’de geçen hafta eleme adayları; Berker, Sefa, Esra, Emir, Uğur ve Tanya oldu. Bu altı yarışmacı arasında oynanan iki aşamalı oyunda ilk turda Emir, Sefa ve Esra potadan çıkmayı başardılar. Kalan üç yarışmacı arasında oynanan final eleme oyununda ise en zayıf tabağa sahip Berker, MasterChef’ten elenen isim oldu.



İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI!



Mavi Takım



Özgül (Kaptan)



Esra



Uğur



Ayyüce



Eray



Kırmızı Takım



Tanya (Kaptan)



Serhat



Furkan



Emir



Ebru



Sefa