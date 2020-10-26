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İYİ Parti’deki FETÖ kavgasında baba Orhan Kavuncu’nun şok sözleri: Oğullarım sempati duyuyor!

Ümit Özdağ’ın FETÖ’cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun babasının 2018 yılında iki oğlunun da FETÖ’ye sempati duyduklarını belirttiği, gazeteci Sabahattin Önkibar’ın da bunu köşesine taşıdığı ortaya çıktı. Buna göre baba Orhan Kavuncu kendisine Fetullah Gülen’in alçaklığı sorulunca “Ona sempati duyan Oğullarım” diye söze başlıyor ve bakın neler söylüyor…

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
İYİ Parti’deki FETÖ kavgasında baba Orhan Kavuncu’nun şok sözleri: Oğullarım sempati duyuyor!

İYİ Partİ'de adeta taşları yerinden oynatan ve tam bir iç kaosa dönüşen 'FETÖ'cü' tartışmasında arşivlerden kavganın seyrini değiştirecek bir son dakika ayrıntısı çıktı. Ümit Özdağ'ın İstanbul il Başkanı'nın FETÖ bağlantıları olduğu ve bu nedenle partiye alınmaması gerektiğini söylediği halde Meral Akşener tarafından il başkanı yapıldığını belirttiği Buğra Kavuncu ile ilgili çarpıcı ayrıntılar…

ÖNKİBAR, BABA KAVUNCU İLE GÖRÜŞMESİNİ KÖŞESİNDE YAZMIŞ

Gazeteci Sabahattin Önkibar'ın Aralık 2018'de yayınladığı ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin ayrıntıları verdiği bir köşe yazısında bugünün sıcak tartışma konusu Buğra Kavuncu'ya ilişkin çarpıcı detayların olduğu görüldü. Önkibar söz konusu yazısında Buğra Kavuncu'nun babasının ofisine geldiğini ve FETÖ konusunda yaptıkları konuşmayı anlatıyor.

İŞTE ARŞİVLERDEN ÇIKAN SON DAKİKA DETAYLARI;

Önkibar yazısında İYİ Parti'ye ilişkin şunları söylüyor;

Ne yalan söyleyeyim, Doğu Perinçek'in, Meral Akşener için kullandığı 'Gladyo Kraliçesi' ifadesini abartılı bulmuştum. Ancak bugün itibari ile Akşener konusunda Doğu Bey'e hak vermeye başladım. Niye mi? (…)

'BUĞRA KAVUNCU TESADÜFEN İYİ PARTİ'DE DEĞİL'

Hayır, hiçkimse bana bu iki ismin tesadüfen İyi Parti'den aday olduğunu açıklayamaz. Meral Akşener bu dehşet tercihi, mugalata ile değil, inandırıcı şekilde açıklamaya mecbur ve mahkumdur.

Sadece bu olay değil, Buğra Kavuncu isminin İyi Parti İstanbul İl Başkanı yapılması yine büyük bir soru işaretidir niye mi?

Önce Buğra Kavuncu kim aktaralım.

BABASININ KUZENİ FETÖ'DEN TUTUKLU, YOLDAŞI ENVER ALTAYLI!

Babası Orhan Kavuncu... Eski ülkücü ve BBP milletvekili. Babasının kuzeni FETÖ'den tutuklu olan CIA Ajanı Ruzi Nazar, yoldaşı eski MİT'çi Enver Altaylı.

AİLESİ...

Amcası, benim 1978'de Ankara Ülkü Ocakları Genel Merkezinde Tercüman gazetesinden gazeteci Çoşkun Çokyiğit ile buluşup görüştüğüm, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Burhan Kavuncu.

Buğra'nın bir diğer amcası ise azgın FETÖ'cü olan eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu.

BABA ORHAN KAVUNCU'NUN BUĞRA İÇİN SÖYLEDİKLERİ: 'ONA SEMPATİ BESLİYOR!'

Ve bir anekdot:

Yeniçağ gazetesinde çalıştığım dönem Prof. Orhan Kavuncu bir gün büromda ziyaretime gelir.

Kendisine Fetullah alçaklığını sorunca şunu söyler:

- 'Tasvip etmiyorum... Ona sempati duyan çocuklarıma bile sürekli iradenizi kimseye satmayın diyorum....'

AKŞENER'İN ISRAR VE İNADIYLA İL BAŞKANI YAPILDI

İşte Buğra Kavuncu, Orhan Kavuncu Hoca'nın oğludur ve Meral Akşener tarafında ısrar ve inatla İstanbul gibi bir merkeze İl Başkanı yapıldı.

PROF. ÖZDAĞ İLE KORAY AYDIN RAHATSIZ

NATO görevlisi İyi Parti İstanbul Milletvekili adayları Emir Gürbüz, Bahadırhan Dinçaslan ve Buğra Kavuncu fotoğraflarını yanyana getirirseniz, Doğu Perinçek'in Meral Akşener için ettiği 'Gladyo Kraliçesi' sözünün somut bir karşılığı net olarak ortaya çıkıyor.

'NAMUS BELASINA SUSUYORLAR'

Sadece bu değil.

İyi Parti içinde yakın arkadaşlarım var.

Prof. Ümit Özdağ ve hatta Koray Aydın ile çok sayıda isim bu konularda vallahi çok rahatsız lakin namus belası adına susuyorlar.

Artık açık ve net, Meral Akşener karanlıktır.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ümit Özdağ bir canlı yayın programında İYİ Parti'de İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Akşener'i bu konuda uyarmasına rağmen partide il başkanı yapıldığını belirtmiş ve tartışmalar başlamıştı. Akşener de Kavuncu'nun arkasında durarak Özdağ'ın dava edileceğini ve kendisine ispat şansı tanındığını açıklamıştı.

Koray AydınMeral AkşenerMilletvekiliDoğu Perinçekİsmail Kavuncu

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