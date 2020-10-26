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Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın yargılandığı davada yeni gelişme

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylemesine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, avukatının müvekkilinin darbeye kadeh kaldırmadığını iddia ederek tanıkların dinlenmesi isteği kabul edildi.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:56
Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın yargılandığı davada yeni gelişme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gürkan'ın elinde içki kadehiyle, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim' sözleri yer aldı. O görüntülerin paylaşılıp, basına yansıması üzerine, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürkan hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.
Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Recep Gürkan katılmadı. Sanık avukatı Harika Taybıllı, Gürkan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi çekildiği iddia edilen videodaki, 'Haberimiz var' söyleminin övme değil, durum tespiti olduğunu söyledi.

DARBE GİRİŞİMİNE KADEH KALDIRMADIĞINI İDDİA ETTİ

Taybıllı, Gürkan'ın darbe girişimini, videonun çekildiği mekana gelen merhum CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'dan öğrendiğini söyledi. Gürkan'ın, sahnede konuşması sırasında ise bir elinde mikrofon, diğer elinde kadeh olduğunu ve darbe girişimine kadeh kaldırmadığını belirten Taybıllı, yakın çevresine seslenerek, 'İçelim' ifadelerini kullandığını söyledi. Taybıllı, Belediye Başkanı Gürkan'ın kısa süre sonra mekandan ayrıldığını söyledi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Geceyle ilgili görüntünün öncesi ve sonrası olduğunu belirten Taybıllı, görüntülerin tamamına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Görüntülere ulaşamama halinde ise tanık ifadelerine başvuracaklarını kaydeden Harika Taybıllı, bunun için süre istediklerini söyledi. Mahkeme, tanıkların belirlenip, dinlenmesi için duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

MilletvekiliRecep Gürkan

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