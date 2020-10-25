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Gökçek'ten Yavaş'a: Ben yaptım, o sadece açıyor!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çubuk Barajını ayağa kaldırıp Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız" sözleriyle baraj temizliğini duyurmuştu. Melih Gökçek sosyal medya hesabından "ben yaptım, o sadece açıyor" sözleriyle karşılık verdi.

Siyaset / 25 Ekim 2020 Pazar 11:21
Gökçek'ten Yavaş'a: Ben yaptım, o sadece açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Barajı'nın ve Atatürk Evi'nin 29 Temmuz'da temizleneceğinin sözünü vermişti. Mansur Yavaş, “Atatürk'ün mirasına sahip çıkma sözümüzü tuttuk. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek” dedi.

ORTAK VASIFLARI ALGI YÖNETİMİ YAPMAK

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak sosyal medya hesabından 'Ankara ve İstanbul belediyelerinin ortak vasıfları algı yönetimi yapmak ve eski yönetimin icraatlarını kendi icraatı gibi taktim etmek' dedi.

'YAVAŞ DÖNEMİ DİP TEMİZLİĞİ YALAN HABERDİR'

Çubuk Barajı'nın kendi talimatıyla temizlendiğini söyleyen Gökçek, 'baraj dibinde biriken 1 milyon M3 çamur benim talimatımla ASKİ ve DSİ tarafından temizlenmişti. Yani Yavaş dönemi dip temizliği yalan haberdir. Yapılmak istenen algı yönetimidir' ifadelerini kullandı.

Mansur YavaşMelih Gökçek

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