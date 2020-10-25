Gökçek'ten Yavaş'a: Ben yaptım, o sadece açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Barajı'nın ve Atatürk Evi'nin 29 Temmuz'da temizleneceğinin sözünü vermişti. Mansur Yavaş, “Atatürk'ün mirasına sahip çıkma sözümüzü tuttuk. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek” dedi.



ORTAK VASIFLARI ALGI YÖNETİMİ YAPMAK



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak sosyal medya hesabından 'Ankara ve İstanbul belediyelerinin ortak vasıfları algı yönetimi yapmak ve eski yönetimin icraatlarını kendi icraatı gibi taktim etmek' dedi.



'YAVAŞ DÖNEMİ DİP TEMİZLİĞİ YALAN HABERDİR'



Çubuk Barajı'nın kendi talimatıyla temizlendiğini söyleyen Gökçek, 'baraj dibinde biriken 1 milyon M3 çamur benim talimatımla ASKİ ve DSİ tarafından temizlenmişti. Yani Yavaş dönemi dip temizliği yalan haberdir. Yapılmak istenen algı yönetimidir' ifadelerini kullandı.



1️⃣ANKARA BÜYÜKŞEHİR GERÇEK DIŞI(Algı yönetimi)HABERLER2️⃣



ANKARA VE İSTANBUL BEL'NİN ORTAK VASIFLARI ALGI YÖNETİMİ YAPMAK VE ESKİ YÖNETİMİN İCRAATLARINI KENDİ İCRAATI GİBİ TAKTİM ETMEK.



MANSUR YAVAŞ ÇUBUK 1 BARAJI İÇİN BASINA DAĞITTIĞI HABERLERDE DİP TEMİZLİĞİ YAPTIĞINI YAYMIŞ⤵️ pic.twitter.com/kSU4JMhKgh — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 24, 2020

2️⃣OYSA GÖKÇEK DÖNEMİNDE ÇUBUK 1 BARAJIN DA, BARAJ DİBİNDE BİRİKEN 1 MİLYON M3 ÇAMUR BENİM TALİMATIMLA ASKİ VE DSİ TARAFINDAN TEMİZLENMİŞTİ.⤵️



YANİ YAVAŞ DÖNEMİ DİP TEMİZLİĞİ YALAN HABERDİR.YAPILMAK İSTENEN ALGI YÖNETİMİDİR...



TEMİZLİK GÖRÜNTÜLERİ⤵️ pic.twitter.com/RYs3CEXNM1 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 24, 2020

3️⃣ALINAN DİP ÇAMURU BARAJIN TEMİZLİK ÖNCESİ VE TEMİZLİK SONU ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDA ÇOK NET GÖZÜKÜYOR...⤵️



AYRICA 2011'DE İNTERNET SİTELERİNDE ÇIKAN HABERLER...⤵️ pic.twitter.com/QrzMBJmEJo — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 24, 2020

4️⃣O DÖNEMDE PERSONEL ARKADAŞLARIN CEKTİĞİ VİDEO.(Arka plân televizyon ses kayıtları çıkmış, silmeden olduğu gibi aktardım).⤵️



BÜTÜN BU GERÇEKLERE RAĞMEN ALGI YÖNETİMİ İÇİN, YALAN HABER YAPMAKTAN UTANAN ÇIKAR MI DERSİNİZ?



YALAN HABERLE ALGI YÖNETİMİ YAPMAK ÇAPSIZLIK DA ZİRVEDİR. pic.twitter.com/hCGl7SHrTg — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 24, 2020

5️⃣2017 YILINDA ÇUBUK 1 BARAJI'NIN BAKIM VE ONARIMI BİTİRİLDİ.

TAM AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRDİK GÖREVDEN AYRILDIM.

KONU MEDYA TARAFINDAN 2018'İN BAŞINDA HABER YAPILMIŞ⤵️



ANCAK YAVAŞ VE SÖZCÜ ÇUBUK 1 BARAJINI KENDİ YAPMIŞ GİBİ ALGI YÖNETİMİ YAPIYOR.⤵️



HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ? pic.twitter.com/gR9AjarQmk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 25, 2020